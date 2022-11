Virtus Segafredo Bologna | Pajola sempre più nella storia del club a suon di assist in Serie A | superato Abbio al 5° posto

(Di martedì 8 novembre 2022) Sono trediscretamente importanti quelli serviti ai compagni da Alessandrosolida vittoria conquistata dallacontro la UNAHOTELS Reggio Emiliasesta giornata diA UnipolSai 2022/23. Grazie a questo limitato ma prezioso bottino, infatti, il nativo di Ancona è salito a quota 317complessivi distribuiti nel massimo campionato nostrano con la maglia delle V Nere,del quale ora occupa la quinta posizioneclassifica dei migliorimen di. I numeri fatti registrare domenica contro la Reggiana hanno permesso in particolare al ventiduenne marchigiano di scavalcare Alessandro ...

Virtus Bologna

Ma i diecimila che riempiranno il Forum domani sera (palla a due alle 20,30), con robusta presenza di tifo bolognese sponda, offriranno comunque un colpo d'occhio degno.Gli Azzurri #0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia) #1 Niccolò Mannion (2001, 190, P,Bologna) #6 Paul Biligha (1990, 200, C, EA7 Emporio Armani Milano) #7 Stefano Tonut (... LBA, Round 6 | Virtus Segafredo Bologna vs Unahotels Reggio Emilia: 79-65 Sono tre assist discretamente importanti quelli serviti ai compagni da Alessandro Pajola nella solida vittoria conquistata dalla Virtus Segafredo Bologna contro la UNAHOTELS Reggio Emilia ...Lega Basket Serie A - Serie A UnipolSai 2022/23, Virtus Segafredo Bologna: Alessandro Pajola supera Abbio per assist Regular Season A 2022 Virtus Segafredo Bologna, Pajola sempre più nella storia del ...