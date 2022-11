Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 8 11 22

Leggi su isaechia

(Di martedì 8 novembre 2022) La cosa veramente affascinante di queste ultime puntate diè che stiamo letteralmente parlando di NIENTE, ma vi giuro NULLA, ma proprio il vuoto cosmico! Per quanto ci siano stati diversi momenti e spunti trash, e per quanto alla fine io preferisca il quadrilatero artistico alla moria totale delle ultime stagioni, va comunque detto che in primis il troppo stroppia e sinceramente 4 puntate di fila con la voce di Ida e la faccia imbroccolata di Alessandro sono una violenza che andrebbe sanzionata penalmente, ma poi, davvero, non c’è NULLA, e ripeto NULLA di vagamente sincero in fondo alle dinamiche che vediamo. A Ida non frega assolutamente nulla di Alessandro: era sincerissima la Platano quando, manco un mese fa, affermava di non provare nulla per lui e di averlo baciato per semplice passatempo senza alcun coinvolgimento reale, tutto il ...