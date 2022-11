“Uomini e Donne” | la drastica scelta di Riccardo Guarnieri

Leggi su tvzap

(Di martedì 8 novembre 2022) News Tv. Puntata scoppiettante quella di oggi, martedì 8 novembre 2022 di. Durante la puntata di oggi alcune coppie faranno chiarezza riguardo alla loro relazioni e non mancheranno addii e chiarimenti. Ma il vero scoop ha come protagonistache non riesce a vedere Ida Platano tra le braccia di Alessandro. Oggi alle 14.45 andrà in onda il nuovo appuntamento con il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. “”, le anticipazioni della puntata di oggi 8 novembre 2022 Al centro della puntata ci sarà l’esterna tra Lavinia Mauro e Alessio Campoli. Lavinia è molto presa da lui e lo dimostra durante la puntata. Tuttavia non è lo stesso per Alessio. Il ragazzo infatti dirà di non voler continuare la frequentazione e deciderà di ...