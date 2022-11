Superbonus | controlli della Guardia di Finanza di Chieti controllano oltre 400 cantieri edili

(Di martedì 8 novembre 2022)- Ladidiha controllato400che usufruiscono delzia per i quali sono stati richiesti crediti d'imposta per30 milioni di euro. Daisono emerse anomalie che pur non avendo evidenziato fenomeni fraudolenti, vengono vagliate con specifici approfondimenti. Un general contractor campano è stato denunciato: utilizzando i dati fiscali di un ignaro contribuente e con pretestuosi preventivi e studi di fattibilità, era riuscito ad accedere al cassetto fiscale del potenziale beneficiario al fine di certificare crediti inesistenti. Il contratto non è mai stato perfezionato e il cantiere non è stato avviato. Le Fiamme Gialle di...

leggi anche110% per il fotovoltaico e nuovi edifici: quando spetta l'agevolazione Il ... Ricevuta l'istanza, il Gse avvierà deiper verificare che l'impianto in questione sia ......Guardia di Finanza di Chieti ha controllato oltre 400 cantieri che usufruiscono deledilizia per i quali sono stati richiesti crediti d'imposta per oltre 30 milioni di euro. Dai...Il bonus 110% è sempre molto richiesto dagli italiani e per quanto riguarda gli investimenti ammessi parliamo di addirittura 55 miliardi di euro rilevati ad ottobre. Insomma il superbonus 110%, anche ...CHIETI – La Guardia di Finanza di Chieti ha controllato oltre 400 cantieri che usufruiscono del superbonus edilizia per i quali sono stati richiesti crediti d’imposta per oltre 30 milioni di euro. Dai ...