Squarciava pneumatici nei pressi dell’Università | fermato 74enne

Leggi su anteprima24

(Di martedì 8 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – A seguito di una mirata attività d’indagine, gli investigatori della Squadra Mobile, in collaborazione con le Volanti, nel tardo pomeriggio di ieri hanno individuato e denunciato un anziano del luogo, dopo che lo stesso aveva squarciato lo pneumatico di un’autovettura parcheggiata neidella Facoltà di Scienze Economiche Aziendalide Sannio. Da diverse settimane, infatti, erano stati segnalati sia dai cittadini, sia dai rappresentanti di associazioni studentesche universitarie, numerosi episodi analoghi che avevano coinvolto, in particolare, giovani studenti della facoltà. Da alcuni giorni, perciò, era stato disposto un apposito servizio, con la dislocazione di alcune pattuglie nelle immediate vicinanze della S.E.A. Non appena nel pomeriggio di ieri è pervenuta l’ennesima segnalazione al 113 ...