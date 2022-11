(Di martedì 8 novembre 2022) Sale l’attesa per ildei due gironi delle ATP, evento in programma dal 13 al 20 novembre sui campi in cemento indoor del Pala Alpitour di. Al via i migliori otto giocatori della stagione nel torneo dei Maestri, che purtroppo non vedrà la presenza di tennisti italiani. Assente anche il tedesco Alexander Zverev, trionfatore nella passata edizione, ma soprattutto Carlos Alcaraz, costretto al forfait dopo l’infortunio agli addominali accusato a Parigi-Bercy. Il favorito numero uno è il serbo Novak Djokovic, seguito dal russo Daniil Medvedev. Dietro di loro il greco Stefanos Tsitsipas, il norvegese Casper Ruud e Rafael Nadal, che a trentasei anni proverà a rompere la sua personale maledizione alle. Da non sottovalutare, infine, anche l’altro sovietico Andrey Rublev ed il ...

C'è da dire che ilcontro Cressy era stato abbastanza infausto per una testa di serie. La ... QUANDO SI É QUALIFICATO : 2 novembre 2022 ESPERIENZA ALLEFINALS : E' la prima partecipazione ...La prima fascia per ildelleFinals include Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas, mentre in seconda fascia troviamo Casper Ruud e il vincitore dell'edizione 2020 Daniil Medvedev . Felix ... SORTEGGIO ATP Finals TORINO 2022: DATA, ORARIO, CANALE e DIRETTA streaming Quando e come seguire il sorteggio dei due gironi delle ATP Finals 2022 in programma al Pala Alpitour di Torino dal 13 al 20 novembre.Inizia bene il “Masterino” di fine anno per il favorito del torneo Lorenzo Musetti. In controllo su Tseng, vince con un triplo 4-2 all'esordio nell'Intesa Sanpaolo NextGen ATP Finals ...