Sempre più dubbi sulla Coppa del Mondo a zero emissioni

(Di martedì 8 novembre 2022) (Adnkronos) – Per anni il Qatar ha promesso che il mondiale sarebbe stato “carbon-neutral”, sostenendo che la principale fonte disaranno gli spostamenti aerei, pari al 52% del totale, seguiti dalla costruzione degli stadi e dei siti di allenamento, che raggiungono il 25% delle, mentre alberghi e strutture ricettive ne rappresentano un altro 20%. Un rapporto pubblicato da Carbon Market Watch afferma che il Qatar ha sottostimato di molto lederivanti dalla costruzione dei sette stadi, suddividendo ledi tutto il cemento e dell’acciaio utilizzati per gli anni di vita previsti per le strutture: definendolo un classico esempio di greenwashing. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Wired Italia

