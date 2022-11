Scotti avvelenato per lo stop di Caduta Libera durante i Mondiali

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 8 novembre 2022) GerryUn tempo si cavalcava l’onda dei grandi eventi, oggi si tirano i remi in barca. Ne sa qualcosa Gerry, che contorna a navigare in un mare di repliche, nonostante – e DavideMaggio.it ve lo annuncia in anteprima – continuino le registrazioni. Facciamo il punto della situazione. In occasione deidi calcio, in onda sulla Rai dal 20 novembre, Canale 5 interromperà la regolare programmazione delle puntate die verranno trasmesse tutti i giorni le repliche, già prematuramente iniziate nel weekend (dal 15 ottobre, ogni sabato e domenica stanno andando in onda puntate già viste). Stando a quanto ci risulta, il conduttore è piuttostoper la ...