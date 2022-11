Ripreso a ballare a Capodanno mentre è in malattia | vigile condannato a 10 mesi per truffa

(Di martedì 8 novembre 2022) Bergamo. Quel video la notte digli è costato una condanna a diecicon pena sospesa peraggravata. È la pena che il giudice ha inflitto martedì 8 novembre a S.A., 39enne agente della polizia locale dell’Unione dei Colli di Albano Sant’Alessandro. Il 13 dicembre del 2016 l’uomo era scivolato sul ghiaccio durante il servizio. Più medici lo avevano visitato: facendo un lavoro operativo era corretto che non prestasse servizio, ma al tempo stesso non doveva restare in assoluto riposo. Sia il pubblico ministero che la difesa ne hanno chiesto l’assoluzione, ma la richiesta non è stata accolta dal giudice del tribunale di Bergamo. In aula, l’imputato ha ammesso di avere partecipato a una festa il giorno dia La Spezia, dove era statoin un video a fare il trenino. Durato ...

