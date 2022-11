Pnrr | Meloni a cabina regia | ' è priorità | approccio pragmatico e non ideologico'

(Di martedì 8 novembre 2022) Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Chiedo a tutti di essere sempre presenti alle riunioni. Queste sono materie che vanno affrontate cone non. Ora comincia il lavoro più difficile. Occorre fare uno sforzo ulteriore, è importante che ognuno prenda ilcome. Questadisarà convocata in maniera cadenzata, dobbiamo monitorare costantemente i risultati". Così, a quanto si apprende, il premier Giorgianel corso delladisulconvocata nel pomeriggio a Palazzo Chigi.

E arriva anche il commento del presidente di Confindustria Carlo Bonomi, che all'assemblea di Bari dice: 'Con ilabbiamo 170 miliardi da spendere da qui al 2026, ma che senso ha comprare 3mila ...... è finora andata molto bene, soprattutto considerando la considerevole dimensione delitaliano ... sono iniziati i lavori della cabina di regia, convocata per la prima volta da Giorgiaa ...