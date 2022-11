NextGen Finals 2022 | troppo Lehecka per Passaro | il ceco si impone in tre set

(Di martedì 8 novembre 2022) Non è fortunato il debutto di Francescoalledi scena all’Allianz Cloud di Milano. Il tennista azzurro non riesce a contrastare costantemente ilJirinel match inaugurale della competizione dedicata ai giovani tennisti del panorama mondiale, soccombendo con il punteggio di 4-1 4-3 4-1 in poco più di un’ora di gioco. La quinta testa di serie del torneo festeggia al meglio il suo ventunesimo compleanno, portandosi così in vetta al gruppo verde. Nella prima frazione Francesco patisce un po’ l’emozione, non riuscendo a impensierirecon le sue variazioni, anzi sembra un po’ spaesato da questo esperimento di tennis da giocare a trecento all’ora. É l’azzurro ad avere la prima chance che non riesce nemmeno lontanamente a concretizzare, poi un quarto ...

