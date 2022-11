MotoGP | Enea Bastianini | “Oggi è andata molto bene | siamo partiti subito col piede giusto”

(Di martedì 8 novembre 2022) Primi giri con la Ducati ufficiale per. Nei test di Jerez, il terzo classificato nel Mondiale2022 ha iniziato a saggiare il bolide rosso che guiderà dal prossimo anno, ricavandonebuone sensazioni. Certo,ancora con i ricordi dell’ultima stagione ancora ben più che vivi, ma qualcosa da dire già c’è. Queste le dichiarazioni del ducatista a Sky: “Il rosso è un bellissimo colore mi piace. Spero mi stia. Abbiamo fatto un bel lavoro ecol, per conoscere la squadra e capire che tipo di lavoro dovevo affrontare nella ...

