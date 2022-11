Michal Sokolowski vince il premio di MVP della 6ª giornata di Serie A UnipolSai

Leggi su seriea24

(Di martedì 8 novembre 2022) In una stagione in cui i risultati faticano ad arrivare, un raggio di sole illumina il Palaverde e porta la squadra ad un successo all’ultimo respiro. Il protagonista è(NutriBullet Treviso) autore di una prova a tutto tondo che gli vale anche ildi miglior giocatore del sesto turno superando nei voti i rivali Mitchell Watt (Umana Reyer Venezia) e Skylar Spencer (Pallacanestro Trieste). Una macchina quasi perfetta quella che si è presentata all’arena di Treviso nell’ultimo weekend di campionato. Il leader silenzioso pronto a rispondere presente nei momenti difficilisquadra, un giocatore che pare essere dotato del dono dell’ubiquità per la sua capacità di farsi trovare su entrambi i lati del campo; certamente uno dei suoi compiti è quello di mettere in difficoltà gli avversari, ma ...