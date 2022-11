Mazzola festeggia 80 anni con gli ex compagni dell'Inter VIDEO

Gazzetta

L'ex capitano e dirigente dell'Inter, Sandor, ha compiuto 80 anni e ha festeggiato con gli ex compagni Suarez e Bedin al ristorante ...Gli altri due titoli del weekenddue volte il team VSR, con Andrea Cola e Baptiste Moulin ... va invece il titolo della GT Cup Pro - Am (in ex aequo con Rocco). Comunicato stampa ... Video Inter, Mazzola festeggia 80 anni con gli ex compagni MILANO - Si sono ritrovati in un noto ristorante di Milano, il Botinero, per festeggiare una ricorrenza speciale: gli 80 anni di Sandro Mazzola. A tavola, assieme alla leggenda di Inter e Nazionale no ...