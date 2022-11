Master ‘etico’ in gestione d’impresa | sabato 12 novembre l’open day a Comonte

Leggi su bergamonews

(Di martedì 8 novembre 2022) Torna per la seconda edizione il ‘Etico Corso in Tecniche di’ organizzato dalla Fondazione EFP Sacra Famiglia di, dalle ore 15 alle 17, nella sede della Fondazione si terràday di presentazione delle attività, durante il quale i ragazzi e le ragazze interessate potranno iscriversi alle selezioni per i 20 posti disponibili, destinati a studenti e studentesse tra i 19 e i 26 anni, in possesso del Diploma Superiore o Laurea. “Dopo il successo della prima edizione organizzata lo scorso anno per aiutare i giovani ad affrontare le sfide della ripartenza post pandemia – spiega la direttrice Bruna Capoferri – abbiamo deciso di portare avanti questa offerta con una seconda edizione, che, come la precedente, mette ...