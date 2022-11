LIVE Cremonese-Milan 0-0 | cross pericoloso di Leao | salva Carnesecchi Entra De Ketelaere

CREMONA - Il Milan, impegnato in trasferta contro la, prova a tenere il passo del Napoli; grazie al successo contro l'Empoli, la capolista ha allungato il passo e ora la squadra di Pioli non può perdere ulteriore terreno dalla ...Commenta per primo Il Milan torna in campo nel turno infrasettimanale di Serie A e affronta laallo Zini per non lasciar scappare il Napoli. Di seguito, tutti gli episodi dubbi della gara delle 20:45: SQUADRA ARBITRALE Rapuano Valeriani - Cipressa Iv: Massimi Var: Di Paolo Avar: Di ...66' Ammonito Vasques dopo un brutto fallo su Messias. 62' Triplo cambio per la Cremonese: dentro Sernicola, Buonaiuto e Okereke, fuori Felix, Ghiglione e Ciofani. 60' ...Primo tempo di dominio per i rossoneri che non riescono a scardinare la retroguardia della Cremonese capace di difendersi con grande ordine e attenzione. Più volte Carnesecchi chiamato a disinnescare ...