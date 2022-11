(Di martedì 8 novembre 2022) RIMINI (ITALPRESS) – Raccolta selettiva, tracciamento del rifiuto e formazione continua. E' laper vincere la sfidasecondo, anche nel settore. “Abbiamo accolto con entusiasmo e responsabilità la sfida che il mondo dell'industria delci pone – racconta aMichele Zilla, General Manager di-. In attesa che la normativa nazionale, in accordo con le Direttive Europee, regoli le attività del comparto,è al fianco dei produttori/importatori di tessuto e di prodotti tessili, dei produttori/importatori di accessori, delle associazioni di categoria”.Nato a marzoè ...

Il Tempo

La: Minestrone con orzo e azuki Ingredienti per 4 persone 500 g di verdure miste di ... Argomenti Ingredienti di gusto Ricetteand Blue Venticinque anni di Ecomondo, la fiera del riciclo ...Raccolta selettiva, tracciamento del rifiuto e formazione continua : questa laper vincere la sfidache Cobat porta a Ecomondo 2022 . 'Abbiamo accolto con entusiasmo e responsabilità la sfida che il mondo dell'industria del tessile ci pone - racconta Michele Zilla, ... La ricetta green di Cobat Tessile a Ecomondo 2022 RIMINI (ITALPRESS) – Raccolta selettiva, tracciamento del rifiuto e formazione continua. E’ la ricetta per vincere la sfida green secondo ...(Adnkronos) - Raccolta selettiva, tracciamento del rifiuto e formazione continua: questa la ricetta per vincere la sfida green che Cobat porta a Ecomondo 2022. “Abbiamo accolto con entusiasmo e respon ...