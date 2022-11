Il Napoli sempre più in fuga | + 8 sul Milan che pareggia a Cremona

(Di martedì 8 novembre 2022) Ilcontinua a scattare nonostante la maglia rosa sulle spalle. Tipo comportamenti dei grandi. La squadra di Spalletti vuole fare il vuoto in campionato. Questa sera ha messo a segno la decima vittoria consecutiva in Serie A: 2-0 sull’Empoli al termine di una di quelle partite scorbutiche che negli anni scorsi avevanocreato problemi agli azzurri. Stavolta, invece, pure in una di quelle serata di scarsa vena, ill’ha portata a casa. Sì con la panchina, grazie all’inserimento di Lozano e Zielinski che hanno firmato i due gol, ma soprattutto grazie all’ostinazione. Ilquest’anno può contare su un forza mentale invidiabile. Non perde mai la calma. Aspetta il momento propizio. E stasera il momento buono è arrivato su calcio di rigore trasformato da Lozano con un tiro improbabile. In serata, il ...

