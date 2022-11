Ibanez | la moglie sbotta | 'Basta insulti ai parenti sui social!'

(Di martedì 8 novembre 2022), offese e anche prese in giro alla famiglia. Bruna Kisner, compagna di Rogere mamma dei suoi due figli, non ci sta. Dopo l'errore...

Corriere dello Sport

Abbiamo sempre una sorpresa sgradita prima del fischio d'inizio, stavolta è statomalato. ... Il calciatore spagnolo, che al momento dell'aggressione era in compagnia dellae del figlio, ...Mia, che sta sempre con me, e i miei bambini". Rogerha rilasciato anche altre dichiarazioni dopo Brasile - Tunisia. Ecco le parole riportate da Andersinho Marques su Twitter: Come stai ... Ibanez, la moglie sbotta sui social: "Basta insulti alla nostra famiglia!" Bruna Kisner, compagna del difensore brasiliano, su Instagram: "Capita a tutti di sbagliare, questo non vi dà il diritto di offendere gli atleti e le loro famiglie" ...Il derby perso è un boccone troppo amaro da mandare giù. Lo sanno bene i tifosi della Roma che ieri mattina si sono svegliati sperando di aver solo sognato l'assurdo errore di ...