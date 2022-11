È un Napoli da 10 | Lozano e Zielinksi mettono l'Empoli ko Spalletti in fuga

(Di martedì 8 novembre 2022) Ilnon si ferma e fa filotto: per la squadra di, arriva il decimo successo consecutivo in Serie A. Contro l', al...

In campo Napoli - Empoli 1 - 0 DIRETTA e Spezia - Udinese 1 - 1 DIRETTA. Al 69' rigore di Osimhen porta avanti il Napoli. Spezia - Udinese 1 - 1 al 43'. Rete di Sandi Lovric. Sulla ripartenza la palla giunge a Success sulla sinistra, che mette in mezzo una palla che Lovric devia in rete. Raddoppio che arriva all'88': cross pennellato di Lozano e Zielinski di prima intenzione fa secco Vicario. I 50mila del Maradona cantano e ballano dalla gioia: il Napoli batte 2-0 l'Empoli e prosegue con la decima vittoria consecutiva. Al Maradona gli azzurri faticano a sfondare la difesa toscana, ma nella ripresa alzano il ritmo e conquistano la decima vittoria di fila.