Dimensity 9200 | ufficiale il chip top di Mediatek

Leggi su pantareinews

(Di martedì 8 novembre 2022)è il nuovo processore top di gamma dell’azienda cineseche vuole fare concorrenza ai top Qualcomm, sarà in grado di farlo? In attesa che arrivi sui primi smartphone, scopriamo i dettagli tecnici del nuovo SoC che nei benchmark trapelati prima dell’ufficializzazione ha mostrato risultati in grado di battere il Bionic 16 di Apple. Processore e SoC per smartphone: a cosa serve, come funzionaha presentato ufficialmente il nuovo processore top di gammache promette prestazioni migliori e maggiore efficienza energetica per i telefoni Android che lo adotteranno. Da tempocerca di emergere in un mercato in cui ...