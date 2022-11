Carlo bullizzato | Lo prendevano a pugni e gli tiravano le orecchie

Uno dei giardinieri ha rivelato: 'per essere stato un bambinoda piccolo, come si dice, era evidente che il Principesi divertisse a bullizzarci a sua volta. Poteva essere piacevole ...Anche un futuro re può essere. Il re in questione èIII , sovrano del Regno Unito. E il fatto che fuemerge da un documentario televisivo dal titolo Charles: our new king (, il nostro nuovo re) ...L’adolescenza di re Carlo III non è stata facile e un nuovo documentario ricorda gli episodi di bullismo di cui fu vittima da ragazzo ...L'attuale re d'Inghilterra, [Carlo III](https://www.vanityfair.it/topic/re-carlo), aveva 13 anni quando fece il suo debutto alla Gordonstoun School, in Scozia, dove aveva studiato anche papà Filippo.