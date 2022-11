Caos in Rai | Flavio Insinna | che schiaffone ad Alberto Matano!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 8 novembre 2022) I due conduttori Rai più amati del pomeriggio convocati per una decisione importante: cambierà tutto nei palinsesti prima di Natale. La Rai ha ormai affermato un palinsesto quotidiano di grande successo capace di contrastare la concorrenza Mediaset e vincere quasi ogni giorno con diversi programmi. Il pomeriggio di apre con Serena Bortone e il suo Oggi è un altro giorno per poi proseguire con Il Paradiso delle Signore e i suoi protagonisti. Puntuale come un orologio alle 17.05 va in ondaMatano con la sua Vita in Diretta. Il conduttore calabrese è tra i giornalisti prestati alla conduzione più amati del paese e ogni giorno tiene compagnia i suoi telespettatori con informazione, cronaca e politica. Non manca però la pagina dell'intrattenimento alla Vita in Diretta con tanto di ospiti provenienti dai vari programmi Rai. Subito dopo arriva anche lui ...