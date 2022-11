Agenzia ANSA

Oltre 40 milioni di americani hanno gia' votato in anticipo, superando ildel 2018: lo afferma il sito US Elections Project. Tradizionalmente l''early voting' favorisce i dem. .La sua vincita è anche da, è infatti la più grossa nell'ambito delle scommesse sportive. E' stato ripagato ampiamente dopo aver perso l'anno scorso oltre 2 milioni di dollari per aver puntato ... Usa: record Midterm, oltre 40 mln hanno già votato - Nord America Oltre 40 milioni di americani hanno gia' votato in anticipo, superando il record del 2018: lo afferma il sito US Elections Project. Tradizionalmente l''early voting' favorisce i dem. (ANSA). (ANSA) ...Nella giornata di domani si svolgeranno le elezioni di mid term Usa e giovedì 10 novembre è in uscita il dato ... a causa dell’annuncio dalla Cina di aver registrato un nuovo record di infezioni da ...