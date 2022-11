Unicredit | titolo -3% dopo report su tensioni con Bce

(Di lunedì 7 novembre 2022) Roma, 7 nov. - (Adnkronos) -in netto calo a Piazza Affarila diffusione di un articolo del Financial Times che riferisce dicon la Banca centrale europea sui piani dell'istituto italiano di ridistribuzione degli utili agli azionisti e sul suo mancato ritiro dalla Russia.avere toccato -3,50% al momento ildi Piazza Gae Aulenti viene scambiato intorno a 12,64 euro con un calo di circa il 3,10% sull'apertura , il risultato peggiore fra le blue chip della Borsa di Milano. Il FT riferisce di un attrito con l'Eurotower iniziato con l'arrivo al vertice di Andrea Orcel: il nuovo ad diavrebbe infatti promosso una strategia aggressiva per rivedere le attività della banca ed erogare più dividendi agli azionisti con un piano ...

Finanza.com

maglia nera a Piazza Affari, con un ribasso del 3% circa, dopo i rumor riportati dal Financial Times sullo scontro tra Piazza Gae Aulenti e la Bce sulla distribuzione di dividendi e ...E lo dimostra il fatto che, a far capitolare ilnella sessione di venerdì scorso, sembra ... Mps: l'avvertimento della Bce e il flop di Stato condi Orcel Rimane sullo sfondo l'... UniCredit: scontro con Bce su dividendi e Russia, titolo maglia nera di Piazza Affari Roma, 7 nov. – (Adnkronos) – Titolo Unicredit in netto calo a Piazza Affari dopo la diffusione di un articolo del Financial Times che riferisce di tensioni con la Banca centrale europea sui piani dell ...Titolo UniCredit maglia nera a Piazza Affari, con un ribasso del 3% circa, dopo i rumor riportati dal Financial Times sullo scontro tra Piazza Gae Aulenti ...