The Sandman 2 | i consigli di Neil Gaiman per il casting di Delirium

Leggi su screenworld

(Di lunedì 7 novembre 2022) The2 vedrà l’aggiunta di nuovi personaggi alla serie, tra cui, eha dato deisui social ai fan che vorrebbero candidarsi per il ruolo. A, che è molto popolare su Tumblr, è stato chiesto: “Sono già iniziati iper la nuova stagione di? (Solo per curiosità, non sto cercando di fare la figura di Mason)” ha scritto un utente, facendo riferimento a Mason Alexander Park, che notoriamente si è candidato per la serie sui social media e ha poi ottenuto il ruolo di Desire.ha risposto dicendo: “Non ancora. Abbiamo avuto la conferma ufficiale solo questa settimana“. Ma non è tutto: ha dato ai fan un po’ di informazioni interne sule su come candidarsi per ...