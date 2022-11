Staino ricoverato in ospedale | come sta

(Di lunedì 7 novembre 2022) (Adnkronos) – Un leggero miglioramento rispetto alla problematica neurologica è stato riscontrato nelle ultime ore, a seguito di una rivalutazione nel pomeriggio delle condizioni di Sergio, 82 anni, il noto vignettista e disegnatorein terapia intensiva all’San Giovanni di Dio di Firenze.è stato portato indomenica 31 ottobre per una patologia neurologica accompagnata da un coma profondo. Nelle ultime ore si è verificato un miglioramento per cui il paziente sta riemergendo dal coma, pur rimanendo sedato. La prognosi tuttavia rimane ancora riservata, fa sapere la Asl Toscana Centro che ha diffuso un bollettino medico. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

