Sguazzini | come sta l’ex concorrente di “Ballando” dopo l’ischemia Il commento su Instagram

Leggi su dilei

(Di lunedì 7 novembre 2022) Negli ultimi giorni aveva colpito la storia di Luca, exdicon le Stelle, ricoverato d’urgenza in ospedale per ischemia cerebrale. Rimasto nella struttura medica per accertamenti,ha aggiornato i suoi follower susul suo stato di salute, cercando di rassicurare tutti. Il modello, di appena 34 anni, è stato uno dei concorrenti più amati dello show di Milly Carlucci: la nota del suo malore è stata condivisa dalla produzione, che ha anche provveduto a sostenere la famiglia nel momento più difficile.con le Stelle,sta Lucacerebrale “Sono così incredibilmente grato di essere vivo e per il supporto che abbiamo ricevuto da tutti voi”, ...