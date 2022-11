Salernitana | a Firenze fischia La Penna | prima volta in serie A

(Di lunedì 7 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Non conosce sosta il calendario della. Dopo il pari interno con la Cremonese, i granata saranno di scena mercoledì sera al “Franchi” per affrontare la Fiorentina. La sfida tra le formazioni di Italiano e Nicola sarà diretta da Federico Ladi Roma 1. Sarà lainA con laper il fischietto granata che manca dalla stagione 2017/18: 2 a 2 contro il Pescara nel campionato cadetto. La curiosità sta nello score ottenuto con La: granata mai sconfitti e capaci di raccogliere quattro pareggi e un successo. Gli assistenti saranno Alessandro Lo Cicero di Brescia e Tiziana Trasciatti di Foligno. Il ruolo di quarto uomo è stato affidato a Davide Ghersini di Genova, mentre al var ci sarà Francesco Fourneau di ...

