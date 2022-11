Ponte sullo Stretto | Ronzulli Fi deposita un ddl per accelerarne la costruzione

(Di lunedì 7 novembre 2022) Un disegno di legge per inserire il progetto deldi Messina tra le “opere prioritarie per lo sviluppo del Paese” è statoto dalla capogruppo di Forza Italia al Senato Licia. La vicecoordinatrice nazionale del partito di Berlusconi, che l’ex cav spingeva per far entrare nell’esecutivo (ma è stata fortemente osteggiata dalla presidente Meloni) ha proposto la nomina di un commissario e suggerito di agire in deroga al codice dei contratti pubblici per realizzare l’opera che dovrebbe “creare oltre centomila posti di lavoro”. Così da superare – riporta l’agenzia Dire – “i vincoli burocratico-normativi che, di norma rallentano o bloccano la realizzazione delle opere pubbliche in Italia”. Al primo comma il ddl recita: “Il ricorso alla disciplina derogatoria appare ...

