Migranti | sbarcano solo i fragili | la metà sono minori Le Ong | resteremo qui

Agenzia ANSA

'I manifestanti chiedono di far scendere i, infatti li abbiamo fatti scendere - ha ... Quindidonne incinte e minori. 'Non deflettiamo dal dovere dell'umanità e della solidarietà - ha ...... non può lasciare a Cipro, alla Grecia, all'Italia e alla Spagna la responsabilità di tutti iche arrivano alle spiagge". Le posizioni di Francia e Ungheria Un passo avanti per un accordo ... Migranti, Salvini: 'Vanno stroncati, sono viaggi organizzati' - Cronaca Dei circa mille migranti soccorsi complessivamente, la metà deve ancora sbarcare. Dalla Humanity 1, bandiera tedesca, della ong Sos Humanity, sono rimaste a bordo 35 persone soccorse, dopo che 144 ...Evidentemente non basta all'Ue e alla Germania, che chiedono di garantire lo sbarco per i migranti. L'Ue in pressing In merito è intervenuta Anitta Hipper, portavoce della Commissione europea, secondo ...