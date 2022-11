Meloni a Sharm per Cop27 |  faccia a faccia con Al Sisi  durato un’ora

Il Presidente del Consiglio Giorgiaha avuto oggi un incontro molto cordiale ai margini della COP 27 aEl Sheikh con il Presidente dello Stato di Israele Isaac Herzog. Lo comunica ...... capi di Stato e di governo si ritroveranno - fino al 18 novembre - .ael - Sheikh, sul Mar ... la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen , e la premier italiana Giorgia...Oggi il via ufficiale a Sharm El-Sheik. Primo vertice internazionale della Meloni: è il primo premier in Egitto dal caso Regeni Dopo aver messo in archivio la prima missione all’estero con il… Leggi ...La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Sharm el-Sheikh, dove prenderà parte ai lavori della Cop27. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha detto che «di fronte ...