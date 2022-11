Marotta | “Con la Juve sconfitta meritata Servono riflessioni profonde”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 7 novembre 2022) L’ad dell’Inter Giuseppeospite a un Talk di Rcs Academy e Corriere della Sera parla del sorteggio di Champions e indirettamente risponde a Tronchetti Provera su Simone Inzaghi. “Un sorteggio che sulla carta potrebbe essere favorevole, ma massimo rispetto per il Porto. Squadra imprevedibile e giocheremo il ritorno da loro”. Sul derby d’Italia perso 2 a 0 contro lantus, invece dichiara: “, prendiamo troppi gol in trasferta. Ora”. L’Inter ha subito 19 gol questo campionato, di cui 16 in trasferta, davvero troppi per una difesa come quella neroazzurra che la scorsa stagione ne aveva subiti 32, ma nell’arco di un intero campionato. Oggi la difesa milanese ha subito gli stessi gol di Salernitana e Bologna. Inzaghi ...