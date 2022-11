(Di lunedì 7 novembre 2022) Quattro anni dopo la fondazione l'azienda chiude i battenti: in fumo 4,7 milioni raccolti. Ma oggi investitori e dipendenti accusano il fondatore: "Soldi spesi in marketing e consulenze". Le carte finiscono in Tribunale.

la Repubblica

"Cosa faceva esattamente la nostra intelligenza artificiale Sa, mi vergogno a dirlo, ma non lo so". Chi parla non vuole essere identificato. Ma è uno dei dipendenti di Kellify . Sviluppatore entrato ...La crisi del petrolioa dirsi ma la catena di negozi Blockbuste r è nata in seguito alla ... proprio la piattaforma di streaming - che paradossalmente aveva contribuito aldi quella ... Lo strano fallimento di una startup. Il caso della genovese Kellify Quattro anni dopo la fondazione l'azienda chiude i battenti. In fumo 4,7 milioni raccolti. Succede. Ma oggi investitori e dipendenti accusano il ...Jeff Jarrett è tornato. Dopo aver cullato l'impressione che il buon rapporto con Vince McMahon potesse garantirgli un salto verso la pensione, è tornato in una dimensione che lo ha visto protagonista ...