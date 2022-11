L’Eintracht è fiducioso | la stampa tedesca meno

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 7 novembre 2022) Il Napoli ha pescatoFrancoforte dall’urna e da noi le reazioni sono state improntata a un moderato ottimismo. Gli azzurri posso davvero giocarsela e provare ad accedere così ai quarti di finale (mai successo nell’era De Laurentiis). Spalletti ha commentato: «A questi livelli sono tutti abbinamenti tosti, difficili, anche se evitare il PSG ci può far piacere. Comunquedi Francoforte è la detentrice dell’Europa League , il secondo trofeo continentale, ed è una squadra in forte ascesa. Non sarà certo facile». Se in Italia il sorteggio è stato giudicato positivamente, lo stesso è accaduto in Germania da parte dei campioni in carica dell’Europa League. Il direttore sportivo del, Markus Krösche, vede il sorteggio positivo, dichiarando: «In definitiva, dovevamo aspettarci di ritrovarci di fronte un ...