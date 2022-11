Iran | deputati chiedono la pena di morte per i manifestanti

Lo riportano media iraniani con sede all'estero citando un appello, firmato da 227su 290 in totale, che chiede la pena capitale per i dimostranti definiti "nemici di Dio", affermando che le ...Lo riportano media iraniani con sede all'estero citando un appello, firmato da 227su 290 in totale, che chiede la pena capitale per i dimostranti definiti "nemici di Dio", affermando che le ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...La grande maggioranza dei membri del parlamento iraniano ha chiesto la pena di morte per i manifestanti arrestati durante le proteste, in corso da quasi 2 mesi, per Mahsa Amini.