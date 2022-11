(Di lunedì 7 novembre 2022) Il rendimento dell'contro le grandi in Serie A ora è un caso. Stasera a Torino Inzaghi ha perso la quinta gara su cinque contro le formazioni di alta classifica: troppe per poter sperare di ...

La Gazzetta dello Sport

Il tecnico di Piacenza aveva sottolineato nella conferenza stampa della vigilia che quello dei gol incassati inera un problema da risolvere, ma il 2 - 0 contro la Juve testimonia che alla ...Messa così, ci si attendeva che fossero i nerazzurri, anche in, a fare la partita: contro ... Milik 6: troppa solitudine, troppipalloni ricevuti, tanta umiltà nel mettersi al servizio ... In trasferta pochi punti e troppi gol subiti: ecco i numeri che condannano l'Inter Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, Roma-Lazio 0-1: biancocelesti conquistano derby grazie a Felipe Anderson. VIDEO ...La Fiorentina di Italiano si impone in trasferta sulla Sampdoria di Stankovic: la Viola la decide con un gol per tempo. Sblocca la gara dopo pochi giri d'orologio Jack Bonaventura, bravo ...