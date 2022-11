Gf Vip 7 | Antonino Spinalbese e quelle rivelazioni inaspettate su Belen Rodriguez | “Non posso dire che l’ho lasciata perché…”

(Di lunedì 7 novembre 2022) Negli ultimi giorniha messo da parte la riservatezza circa la sua vita privata e si è lasciato andare ad alcune confidenze sulla fine della relazione con: Quando è finita con la mia ex? Dicembre, sì dicembre! Alberto De Pisis gli ha consigliato di non andare riferimenti temporali, ma la risposta dell’hair stylist ha spiazzato tutti: Sono problemi suoi non miei.ha poi fatto una spiazzante rivelazione: Io nonche, perché sennò succede un casino. Si riferirà a qualche tacito accordo con la showgirl argentina o ha il timore di qualche diffida legale? L'articolo proviene da Isa e Chia.

All'interno della casa del GFSpinalbese ha svelato alcuni particolari sulla sua rottura da Belen Rodriguez. Nella casa del GFSpinalbese ha fatto alcune confessioni sulla sua ex, Belen Rodriguez, che ...Maal GF7 conferma nuovamente di essersi lasciato con Belen a dicembre. Almeno, ciò che sembra è che il parrucchiere stia parlando della loro love story. 'No, dicembre' , ribadisce. A ...Edoardo Tavassi, nella Casa del GF VIP 7, ha aspramente criticato due ex Vipponi senza risparmiare frecciatine.Antonella Fiordelisi in difficoltà: non ha preso bene un nuovo ingresso La Casa del Grande Fratello Vip è stata, durante la puntata di ...