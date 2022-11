Gf Vip 7 Anticipazioni 7 novembre | Sorpresa per un concorrente Liti con le new entry

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 7 novembre 2022) Gf Vip 7della puntata del 7che andrà in onda questa sera in prime time su Canale 5. Nuovo appuntamento col Grande Fratello Vip questa sera con Alfonso Signorini che sarà al timone dallo studio in compagnia della due opinioniste: Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Dalla scorsa puntata, sono cambiate le dinamiche L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Sieropositività al Gf Vip 7, Alfonso Signorini fa una precisazione per i concorrentiGf Vip 7, seconda puntata. I nuovi ingressi Gf Vip,10 ottobre, nuovi ingressi e un nuovo ritiro. Ecco cosa accadrà Gf Vippuntata 13 ottobre, nuove, guai per Pamela. Eliminazioni Gf Vip 7 ...