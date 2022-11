FQChart | lotta al secondo posto tra i partiti | la media dei sondaggi vede Pd e M5s alla pari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 novembre 2022)è laaritmetica settimanale deisulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorronotutti ipubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa. Settimana dal 31/10 al 6/11/2022 Mentre prosegue l’ascesa di Fratelli d’Italia verso il 30% (28,6% il dato medio questa settimana), si accende laper iltra iitaliani più graditi. Infatti, dopo settimane di segnali in tal senso, il M5S ha raggiunto il Partito Democratico: entrambi sono al 16,8%. Ma mentre il partito di Conte mantiene la sua percentuale, per i Dem continua il calormante. Entrambi i...