“Danno importante” Gabriel Garko | operazione dopo l’infortunio a Ballando | “Cosa c’è da fare”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 7 novembre 2022) Novità sucon le stelle, che lo costringe ad un’chirurgica per risolvere il problema. A occuparsi della vicenda è stato il programma Storie Italiane di Eleonora Daniele, che ha fatto il punto della situazione parlando direttamente col medico che ha in cura l’attore italiano. E ciò che è emerso è che la problematica di salute non è poi così leggera, quindi bisogneràattenzione e cercare di risolvere nel miglior modo possibile la questione. Per evitare che ci siano conseguenze negative. A proposito dicon le stelle e l’imminente, era stato lui a confermare l’intervento: “Queste sono veramente le ...