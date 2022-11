Agenzia ANSA

Lo ha detto oggi il portavoce delDmitry Peskov citato dalla Tass. .Lo ha detto oggi il portavoce delDmitry Peskov citato dalla Tass. Cremlino aperti a trattative ma Kiev le vieta per legge - Mondo Mosca resta aperta ai negoziati con l'Ucraina, ma adesso sono impossibili perché Kiev ha sancito per legge l'impossibilità di contatti con la Russia. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry ...La Russia "resta aperta" a negoziati con l'Ucraina ma "al momento non vede tale possibilità" perché Kiev ha sancito per legge il divieto di qualsiasi trattativa con Mosca. Lo ha detto oggi il ...