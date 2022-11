CoD Modern Warfare 2 | le migliori armi da utilizzare

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 7 novembre 2022) In questa guida vi parleremo delledasu CoD:2 per avere la meglio sui vostri avversari Call of Duty:2 è disponibile da poco più di una settimana e di conseguenza i giocatori stanno ancora cercando di capire appieno il meta attuale. Ovviamente perché il meta si sviluppi a dovere è necessario del tempo, ma ciò non toglie che anche in questa fase iniziale del gioco sono presenti degli equipaggiamenti che offrono un netto vantaggio a chi li utilizza. Per aiutarvi ad avere la meglio sui vostri avversari abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove vi parleremo delledaal momento su CoD:...