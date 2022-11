Chiellini sul premio a Miretti | “Se lo merita Le altre squadre dovrebbero seguire il modello Juve”

(Di lunedì 7 novembre 2022) Premiato Giorgiocon la Targa Scirea-Fair Play nel corso della ventesima edizione del Golden Boy.“Voglio ringraziare tutti per questo, sono davvero orgoglioso”, dichiara l’ex. “Mariella sa quanto sono legato a tutta la famiglia Scirea”, conclude. SulBest Italian Golden Boy a Fabioha dichiarato: “Situtto ciò. Purtroppo però l’esempio dato dallantus non è stato seguito dalle, mi auguro che prima o poi lo sia”. SportFace.

