Chi gestisce la crisi globale

Corriere della Sera

"Scelte illegittime del governo", per il Pd, perché la crisi migratoria "non sicosì, ...delle quattro navi umanitarie fatta entrare in porto solo per il tempo necessario per far scendere......Per tutta la notte sono andate avanti le operazioni per deciderepuò scendere eno, secondo ... Candida Lobes , responsabile comunicazione di Medici Senza Frontiere chequesta nave, ha ... Chi è Jordan Bardella, a 27 anni il nuovo presidente del partito di Marine Le Pen Famiglia di origine italiana, è il primo leader del Rassemblement (l’ex Front National) a non portare il nome del fondatore Le Pen ...