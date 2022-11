Allarme Neve | salgono a sei le gare di Coppa del Mondo di sci cancellate

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 7 novembre 2022) L’climatico ha ripercussioni anche sulla stagione di Sci Non un bel momento per ladeldi Sci che ancora non è riuscita ad avere la sua partenza. Il motivo? La mancanza di. L’climatico e le alte temperature hanno infatti avuto gravi ripercussioni sulladeldel Sci. Per il momento sono sei leannullate. Nelle ultime ore sono stati cancellati anche gli unici paralleli di Lech/ Zuers. La FIS (Federazione Internazionale dello Sci e dello Snowboard), dopo il controlloavvenuto nella giornata di oggi, ha deciso di cancellare il parallelo di Lech/Zuers previsto per il weekend del 12-13 novembre. Le abbondanti nevicate dei giorni scorsi sono arrivate sfortunatamente troppo tardi, e le ...