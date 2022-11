Serie A 2022 2023 | un turno di squalifica per Giroud e Theo Hernandez

Leggi su sportface

(Di domenica 6 novembre 2022) Dopo le gare del sabato, il giudice sportivo si è pronunciato per le squalifiche della prima parte della tredicesima giornata di. Undiper l’attaccante del Milan Olivier, espulso ieri dopo il gol vittoria nel match contro lo Spezia. Stop per una partita anche per il milanista. Ammenda per l’Atalanta e Napoli, la prima 25.000 euro anche “per avere suoi sostenitori, prima della gara e nel corso della stessa, intonato ripetutamente cori insultanti di matrice territoriale, nonché cori oltraggiosi di matrice religiosa”, per la seconda 5.000 euro. Inoltre, ammonizione con diffida per Umberto Marino, dg della Dea, per aver protestato troppo con l’arbitro Mariani nel tunnel antistante gli ...