Sconcerti | «Osimhen è quasi imprendibile»

(Di domenica 6 novembre 2022) Mariosu Atalanta-Napoli ha proposto quest’analisi sul Corriere della Sera: «A Bergamo la partita è stata molto bella e forse l’Atalanta avrebbe meritato qualcosa in più, ma il Napoli ha confermato di essere un argomento estremamente serio. Ha imparato a gestire le partite difficili, non si diverte e basta, guarda l’avversario e lo colpisce appena abbassa la guardia. É meno spettacolare delle prime giornate, ma costante e sempre a un livello alto. É stata decisiva la differenza dei due centravanti.oggi è, Hojlund è ancora una carezza leggera». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sul Corseraha scritto : A Bergamo la partita è stata molto bella e forse l'Atalanta ...oggi è quasi imprendibile , Hojlund è ancora una carezza leggera. È una sintesi estrema, ma ...Per: A Bergamo la partita è stata molto bella e forse l'Atalanta avrebbe meritato ...oggi è quasi imprendibile , Hojlund è ancora una carezza leggera. È una sintesi estrema, ma reale.Victor Osimhen continua a scalare la classifica dei cannonieri all time del Napoli. Il nigeriano è salito ieri a 37 reti in maglia azzurra, agganciando dunque Bruno Giordano e Antonio Juliano ed entra ...Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, si esprime così nel suo fondo nel day-after di Atalanta-Napoli.