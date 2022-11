Roma | incubo Ibanez | aveva già sbagliato in un derby Ecco quando

- Nuovoderby per Roger Ibanez. Ancora un errore per il brasiliano contro la Lazio. L'unico romanista (di movimento) finora mai tolto da Mourinho ha sbagliato in occasione del gol di ...... di là il Patto di Varsavia con Mosca) circolava l'nucleare. Più o meno come oggi. Di qui ... A nord dic'era il bunker di Monte Soratte: tre piani per 300 rifugiati (militari e politici); ...ROMA - Nuovo incubo derby per Roger Ibanez. Ancora un errore per il brasiliano contro la Lazio. L’unico romanista (di movimento) finora mai tolto da Mourinho ha sbagliato in occasione del gol di ...Ieri c’è stata una grande manifestazione per la pace a Roma in piazza San Giovanni, luogo simbolo di tante manifestazioni soprattutto della sinistra e dei sindacati. La manifestazione non era organizz ...