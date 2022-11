Prove di stop al Reddito di cittadinanza. Lo schema della Lega

Leggi su formiche

(Di domenica 6 novembre 2022)e Fratelli d’Italia non lo hanno mai digerito e per questo, il prossimo anno ildicambierà, su questo non ci sono dubbi. Ma non sarà facile mettere in pratica la stretta annunciata dalla premier Giorgia Meloni in Parlamento, durante il discorso programmatico (qui l’intervista a Tito Boeri, che invece la misura bandiera del M5S la difende a spada tratta). Qualche elemento in più lo ha fornito il vicepremier Matteo Salvini, quando ha detto che il sussidio si potrebbe sospendere per sei mesi a quei 900mila percettori che sono in condizioni di lavorare e che già lo percepiscono da diciotto mesi. A rinforzo di Salvini è intervenuto il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, intervistato da Radio 24: “ilnon può durare a vita”. Va bene, fin qui gli annunci. Ma poi? Come fermare ...